'Choquito', el perrito que casi fue ahorcado en Quillacollo, encontró un hogar

‘Choquito’, el can que estuvo a punto de morir ahorcado en la zona de Falsuri, municipio de Quillacollo, encontró un nuevo hogar donde finalmente recibe amor, cuidados y compañía. Su historia, que conmovió a cientos, hoy tiene un final feliz gracias a la familia de Wilson Rodríguez.

El refugio “Una mano, Una Patita” verificó el nuevo hogar antes de darlo en adopción y asegura que 'Choquito' ahora vive en condiciones óptimas, con espacio amplio, comida y afecto.

Wilson Rodríguez, su nuevo dueño, contó cómo decidió adoptarlo al conocer su historia: “Cuando vi el video, me puse a llorar. Soy amante de los animales desde niño y al enterarme de la situación de 'Choquito', decidí adoptarlo. No es solo una mascota, es un amigo que te brinda amor y te dedica su vida”, afirmó emocionado.

Hoy, 'Choquito' comparte su nueva vida con 'Coquito', otro perrito rescatado, y recibe visitas de otros amiguitos del refugio gracias al restaurante que posee su dueño, donde comparte comida con los animales de la zona.

Vivian Sánchez, representante del refugio, expresó su alegría: “Es un momento feliz. 'Choquito' ha encontrado una familia que lo ama, y su cambio de expresión y alegría es evidente. Este es el final que queremos para todos los animalitos que rescatamos”.

Wilson envió un mensaje a quienes siguieron la historia de 'Choquito': “Pueden estar tranquilos, 'Choquito' va a envejecer conmigo con amor, comida y cuidado. Compartiré fotos y videos para que todos vean cómo está feliz en su nuevo hogar”.

'Choquito', el perrito que estuvo al borde de la muerte, hoy juega, come y recibe cariño, demostrando que incluso las historias más tristes pueden tener finales felices cuando hay amor y solidaridad.

