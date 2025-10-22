“Nuestra escuelita se cae a pedazos”: padres protestan por el mal estado de colegio en Santa Cruz

Padres de familia de una unidad educativa ubicada en la calle Independencia, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, realizaron la mañana de este miércoles una protesta para denunciar el deterioro estructural y la falta de refacción de su colegio.

Con carteles en mano, algunos con mensajes como “Nuestra escuelita se cae a pedazos” y “No queremos otro accidente”, exigieron soluciones inmediatas a las autoridades municipales.

“Nuestro principal problema es que nuestra escuelita se está cayendo a pedazos. Ya hemos tenido accidentes. Estos hundimientos no vienen desde este año, es desde el año pasado que estamos exigiendo que nos ayuden a arreglar. Solo dan soluciones parche, pero siguen los huecos, los hundimientos y otros problemas en el colegio”, relató una madre de familia.

La comunidad educativa denunció que, hasta la fecha, las autoridades no han respondido de manera efectiva a sus solicitudes. “Pedimos que no se hagan la burla de los padres ni de los niños. Tenemos cartas que la directora ha llevado a la Alcaldía y la respuesta ha sido nula, dicen que no hay dinero y que no pueden hacer nada”, señaló otra madre.

Además, señalaron que varios niños y al menos una madre han resultado afectados por los deterioros del colegio, sin que se hayan cubierto los gastos médicos. “No es un huequito como ellos dicen, es un hueco grande. Queremos que las autoridades vengan a verificar y vean las necesidades que tenemos en la unidad educativa”, agregó la denunciante.

Durante la protesta, los padres pidieron una intervención inmediata para garantizar la seguridad de los estudiantes, especialmente en días de lluvia, cuando los hundimientos y huecos se agravan.

“Ya se han enviado todas las cartas y hasta ahora no recibimos solución. Solo queremos que los niños puedan estudiar en un lugar seguro”, concluyó una madre de familia.

