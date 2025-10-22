“Le pusieron una capucha y la desmayaron”: Menor fue raptada y abusada al salir de su colegio

El pasado 22 de agosto, una menor de 14 años fue víctima de un presunto rapto y violación a la salida de su unidad educativa ubicada en la zona de la Radial 17 y Medio. Según el relato de una familiar, el hecho ocurrió en las inmediaciones del colegio cuando la adolescente esperaba ser recogida por su tutora.

En declaraciones realizadas al programa El Mañanero, la familiar de la víctima relató que la menor fue abordada por detrás, le colocaron una capucha en la cabeza y un pañuelo en la nariz, provocando que perdiera la conciencia.

“Ella me estaba esperando afuera del colegio, sola, cuando sintió que alguien la agarró por detrás, le pusieron una capucha y un pañuelo en la nariz que la hizo desmayarse”, narró la denunciante.

Según el testimonio, la adolescente recuperó la conciencia minutos después, en una cancha frente al colegio. Su mochila estaba a su lado y no se registró el robo de ninguna pertenencia. “Ella no vio los rostros, pero dijo que fueron como tres personas”, agregó la familiar.

Un dato inquietante, es que la menor habría escuchado el nombre de un compañero de curso durante el ataque. Posteriormente, mientras regresaba a su domicilio, la víctima habría identificado al mismo compañero siguiéndola junto a otra persona.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez, y algunos estudiantes del colegio ya habrían prestado declaraciones. Sin embargo, la familia denuncia la falta de acción por parte de la institución educativa.

“Fui a poner la denuncia, pero el director del colegio no me quiso recibir durante tres días, hasta que contraté un abogado. El colegio no quiere tomar acciones, no me están colaborando”, expresó con indignación.

La menor actualmente recibe atención psicológica y se encuentra con temor en salir a la calle. Según su familiar, no quiere asistir al colegio debido a la presencia del presunto implicado, quien continúa asistiendo a clases con normalidad.“Ella está con miedo, va al psicólogo, no quiere salir ni ir al colegio, y lo peor es que el compañero sigue asistiendo y nadie hace nada”, concluyó. La familia exige que se haga justicia y que las autoridades educativas y judiciales tomen cartas en el asunto.

