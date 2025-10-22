¿Subirá el precio de la carne de cerdo? Porcinocultores no descartan un incremento

Los porcinocultores de Cochabamba declararon estado de emergencia y advirtieron que el precio de la carne de cerdo sufrirá un incremento en los próximos días. El motivo, según denunciaron, es el incumplimiento de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en la provisión de maíz subvencionado, insumo clave para la alimentación de los animales.

El representante del sector, Álvaro Laime, explicó que la situación es crítica, ya que la entrega de maíz se redujo “a la mínima expresión”. Por ello, anunciaron que esta semana realizarán un estudio de costos para definir el nuevo precio de venta del producto.

“Lamentablemente ya no podemos sostener el precio actual ni garantizar la cantidad de producción que normalmente tenemos, especialmente en diciembre. Nos vemos obligados a faenar los animales y reducir la producción”, advirtió Laime.

A la falta de maíz se suma la escasez de diésel, lo que agrava aún más la situación de las unidades productivas.

“El productor no puede seguir subvencionando a la población. Hemos mantenido precios razonables, pero esta situación ya no puede continuar”, agregó el dirigente.

El sector exige al Gobierno atender sus demandas de manera urgente y recordó que, pese al proceso de transición política, no se puede dejar a la deriva a los productores agropecuarios del país, especialmente cuando se acerca la temporada de mayor consumo de carne de cerdo.

