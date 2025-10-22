Luka Modric no solo ha demostrado su calidad en el campo desde su llegada al AC Milan, sino también su generosidad fuera de él. Según reveló el delantero mexicano Santiago Giménez en una transmisión por TikTok, el experimentado jugador decidió saltarse la tradicional bienvenida que exige a los nuevos fichajes cantar frente al grupo, y optó por un gesto muy distinto: regalar un iPhone nuevo a cada uno de sus compañeros.

El croata, quien se incorporó al conjunto rossonero este verano tras su brillante etapa en el Real Madrid, dejó claro desde el primer día que su intención era integrarse y aportar tanto dentro como fuera del vestuario.

“Llegamos al camerino y en cada casillero había un teléfono nuevo. Todos nos quedamos sorprendidos”, comentó Giménez.

En el plano deportivo, Modric se ha ganado rápidamente un lugar indiscutible en los planes de Allegri. Ha sido titular en casi todos los partidos de la temporada, ya anotó un gol decisivo frente al Bolonia y sumó una asistencia ante el Lecce. Su liderazgo y experiencia han impulsado al Milan, que marcha en la cima de la Serie A con un arranque prometedor.

El gesto del croata no solo reforzó la unión del grupo, sino que también confirmó lo que muchos ya intuían: Modric no solo brilla por su talento, sino por su grandeza fuera del campo.

Mira la programación en Red Uno Play