Hoy se cierra la tercera fecha de la Fase Liga de la Champions League con un fixture de nueve encuentros altamente explosivos programados para hoy, miércoles, siendo el choque entre Real Madrid y Juventus el que acapara todos los focos.

El duelo entre el club más laureado de la competición y la Vecchia Signora italiana se jugará a las 15:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, y representa un termómetro crucial para ambos gigantes. El Madrid, con un presente sólido en su liga doméstica, busca ratificar su poderío en casa, mientras que la Juventus está obligada a sumar para aliviar su presión europea y doméstica.

La acción del día arranca temprano, a las 12:45 p.m., con el Galatasaray buscando tres puntos vitales ante el Bodø/Glimt.

El resto de la jornada se concentra a las 15:00 horas. A esa hora, el Chelsea se enfrenta al Ajax en Londres y el Mónaco recibe al Tottenham Hotspur en el Principado, en dos partidos clave para las aspiraciones de ambos equipos. El Atalanta chocará contra el Slavia de Praga y el Sporting CP (identificado como "Deportivo" en algunas agendas) jugará ante el Olympique de Marsella.

Finalmente, el cierre de la jornada a las 15:00 horas se da con dos duelos de alta intensidad: el Eintracht Frankfurt vs. Liverpool y el Bayern Múnich vs. Club Brugge. Estos dos partidos cierran el telón del miércoles y definirán la mitad del camino en la fase de grupos de la Champions.

