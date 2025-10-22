Tragedia en el mundo fitness: fisicoculturista de 31 años murió poco después de proponerle boda a su novia

El mundo del fisicoculturismo está de luto. El brasileño Kadu Santos, reconocido atleta y entrenador personal, murió a los 31 años en el estado de Rio Grande do Sul (Brasil), apenas unas semanas después de haberle propuesto matrimonio a su novia, Sabrina Wollman, durante una competencia.

Santos era una figura destacada dentro del ambiente fitness: fue once veces campeón de culturismo y bicampeón general del certamen Muscle Contest, uno de los torneos más prestigiosos de Sudamérica. Además de competir, se desempeñaba como entrenador personal, muy querido por sus colegas y alumnos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento, lo que incrementó la conmoción entre sus seguidores y allegados.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida y homenajes hacia el atleta. Su padre publicó un mensaje breve pero desgarrador:

“El día más triste de mi vida. Mi amado hijo.”

También su amigo y compañero de entrenamientos, Diego Wiegand, le dedicó unas sentidas palabras:

“El cielo definitivamente está de fiesta hoy. Kadu era un atleta fuera de lo común, un entrenador increíble y una persona aún mejor. Con gran pesar me despido de ti hoy, es muy difícil de aceptar. Dejaste un legado en la tierra y siempre serás recordado por todos como el hombre que fuiste. Te amo, hermano.”

Una historia de amor que conmovió al público

En julio de este año, Santos había emocionado a sus seguidores cuando, tras finalizar una competencia, le propuso casamiento a su pareja sobre el escenario.

El romántico momento se viralizó rápidamente en redes sociales. En aquel entonces, Sabrina le dedicó un mensaje lleno de amor:

“Te amo con todo mi corazón. Te admiro y estoy muy orgullosa de lo que hemos llegado a ser juntos. Gracias por ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Te elijo cada día para compartir esta vida loca contigo.”

La pareja mantenía una relación desde agosto de 2021, y solían compartir en redes sociales su estilo de vida saludable y sus entrenamientos en común.

