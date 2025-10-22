El fútbol brasileño de luto: Antony Ylano muere tras impactar su moto contra una vaca (Video)

Un trágico accidente vial ha conmocionado al fútbol brasileño. Antony Ylano, un joven delantero de apenas 20 años que militaba en el Piauí Esporte Clube, falleció la madrugada del lunes 20 de octubre luego de chocar su motocicleta contra una vaca que se cruzó en su camino.

El hecho ocurrió cerca de las 3:25 a.m. en la carretera que conecta las ciudades de Altos y Teresina, en el estado de Piauí. De acuerdo con los reportes locales, Ylano regresaba a su casa tras asistir al cumpleaños de su padre. Horas antes, el futbolista había compartido en sus redes sociales una foto junto a su progenitor, celebrando el emotivo encuentro familiar.

Sin embargo, cuando se dirigía de vuelta a Teresina para presentarse con su club al día siguiente, su motocicleta impactó a gran velocidad contra una vaca que deambulaba por la vía junto a otros animales. El violento choque fue captado por una cámara de seguridad, el jugador sale despedido del vehículo y cae sobre el asfalto, sufriendo heridas fatales.

Hasta el momento no se ha confirmado si el joven llevaba casco al momento del siniestro, aunque las autoridades indicaron que el exceso de velocidad habría sido determinante en el fatal desenlace. La vaca involucrada también resultó herida y se le observa cojeando en las imágenes, aunque se desconoce su estado actual.

Antony Ylano era considerado una de las promesas del fútbol piauiense. Jugaba como delantero en el Piauí Esporte Clube, pero también había pasado por equipos como el Fluminense Esporte Clube y la Associação Atlética de Altos, donde se destacó por su talento y capacidad goleadora.

Tras conocerse la noticia, el Piauí Esporte Clube emitió un comunicado expresando su profundo dolor, anunciando la suspensión de todas sus actividades deportivas en señal de luto y ofreciendo apoyo a la familia del jugador. Diversos clubes y figuras del fútbol brasileño también enviaron sus condolencias, destacando la humildad y el potencial del joven deportista que vio truncado su sueño de triunfar en el deporte.

