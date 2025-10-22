China investiga anuncios hoteleros que ofrecían “vistas cercanas a buques de guerra”

Pekín, 22 oct (EFE)

El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS, principal agencia de inteligencia del país) informó este miércoles de la apertura de varias investigaciones contra hoteles y promotores inmobiliarios por publicar anuncios en los que se habrían revelado imágenes o ubicaciones de instalaciones militares.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China-, el ministerio aseguró que algunos establecimientos ofrecían habitaciones con “vistas al puerto naval” o “posibilidad de observar buques de guerra”, y que en varios casos habían subido a plataformas de Internet fotografías de “objetivos sensibles”, lo que constituiría una violación de la legislación sobre secretos de Estado.

Según la nota, los implicados “buscaban atraer la atención y aumentar sus reservas mediante eslóganes y videos” sin tener conciencia de las implicaciones para la seguridad nacional.

El organismo subrayó que ese tipo de contenidos “proporciona oportunidades a actores malintencionados y pone en riesgo la defensa nacional”.

El texto señala también que algunas empresas inmobiliarias habrían utilizado drones para filmar desde el aire zonas industriales y edificios gubernamentales con el fin de resaltar su proximidad a “instalaciones clave”, lo que derivó en la difusión en línea de material clasificado.

“Tales comportamientos, aunque se presenten como publicidad comercial, exponen secretos de Estado y constituyen un regalo para agencias de espionaje extranjeras”, advirtió el ministerio.

Las autoridades recordaron que la Ley de Seguridad Nacional obliga a instituciones, empresas y ciudadanos a prevenir y denunciar cualquier actividad de espionaje, e instaron a los sectores comerciales a “no cruzar la línea roja de la legalidad” al elaborar campañas publicitarias.

“Las actividades de promoción no son una zona sin ley. Nadie debe intercambiar secretos de Estado por clics o beneficios”, afirma el comunicado, que advierte de que los responsables podrían enfrentar cargos en virtud de la Ley de Contraespionaje o de otras normas de seguridad.

En los últimos meses, el MSS ha publicado en WeChat varios casos similares sobre filtraciones de información o espionaje, en los que ha alertado sobre el uso de redes sociales, transmisiones en directo o aplicaciones de cartografía para difundir sin autorización imágenes de instalaciones militares o gubernamentales. EFE

