¡Tráfico de drogas y robo de vehículos! Así operaba una banda delincuencial en la frontera Bolivia–Chile

La policía chilena informó que la banda delictiva robaba autos en Chile y los enviaba a Bolivia, donde eran utilizados como forma de pago por droga. Las investigaciones se desarrollaron durante varios meses e incluyeron un minucioso seguimiento a los integrantes de la organización.

De acuerdo con las autoridades, esta red coordinaba operaciones delictivas a gran escala, moviendo miles de millones de pesos chilenos en drogas y armas a través de distintos puntos fronterizos.

Se conoció que la organización se dedicaba principalmente a dos delitos. El primero y más lucrativo era el tráfico de drogas: introducían sustancias ilícitas desde Bolivia hacia Chile mediante una logística cuidadosamente planificada para evitar controles y sospechas.

El segundo delito era el robo de vehículos, que representaba el origen de sus ganancias. A casi 2.500 kilómetros de distancia, en la ciudad de Temuco (Chile), los delincuentes sustraían automóviles que luego eran intercambiados por droga en territorio boliviano.

“Estos vehículos eran los que se intercambiaban por esta sustancia ilícita como forma de pago”, manifestó el inspector Erick Menay.

Durante el operativo, dos ciudadanos chilenos fueron aprehendidos. En su poder se encontró más de 800 kilos de marihuana, además de seis armas de fuego y 500 municiones.

