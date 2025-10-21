TEMAS DE HOY:
Robo a mano armada Jornada electoral Abuso a menor

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Robo a mano armada! Capturan a dos delincuentes que atracaban en Mayaya, La Paz

Los sujetos armados sustrajeron al menos cuatro alfombras utilizadas para el lavado de mineral en una cooperativa del norte paceño. Uno de los delincuentes fue reducido por las víctimas y el otro capturado posteriormente.

Jhovana Cahuasa

20/10/2025 21:42

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Un robo a mano armada se registró en la localidad de Mayaya, en el norte del departamento de La Paz, donde dos sujetos habrían sustraído cuatro alfombras de lavado de mineral pertenecientes a una cooperativa minera. Uno de los delincuentes fue reducido y maniatado por las víctimas, mientras que el segundo fue aprehendido más tarde por la Policía.

“Se trata de un robo a mano armada de cuatro alfombras, así denominan los materiales que utilizan para el lavado de mineral. Nuestro personal se constituyó en el lugar y, al llegar, uno de los supuestos autores ya estaba maniatado”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

La autoridad detalló que los efectivos realizaron un operativo de rastreo en la zona, logrando capturar al segundo implicado. Durante la requisa se incautó un arma de fuego calibre 38, junto con 10 cartuchos del mismo calibre y 8 de calibre 22.

“De las cuatro alfombras que habrían sustraído estos sujetos, se recuperaron tres”, precisó Salgueiro, al señalar que ambos hombres se encuentran en calidad de aprehendidos mientras continúan las investigaciones.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD