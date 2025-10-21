¡Robo a mano armada! Capturan a dos delincuentes que atracaban en Mayaya, La Paz

Un robo a mano armada se registró en la localidad de Mayaya, en el norte del departamento de La Paz, donde dos sujetos habrían sustraído cuatro alfombras de lavado de mineral pertenecientes a una cooperativa minera. Uno de los delincuentes fue reducido y maniatado por las víctimas, mientras que el segundo fue aprehendido más tarde por la Policía.

“Se trata de un robo a mano armada de cuatro alfombras, así denominan los materiales que utilizan para el lavado de mineral. Nuestro personal se constituyó en el lugar y, al llegar, uno de los supuestos autores ya estaba maniatado”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

La autoridad detalló que los efectivos realizaron un operativo de rastreo en la zona, logrando capturar al segundo implicado. Durante la requisa se incautó un arma de fuego calibre 38, junto con 10 cartuchos del mismo calibre y 8 de calibre 22.

“De las cuatro alfombras que habrían sustraído estos sujetos, se recuperaron tres”, precisó Salgueiro, al señalar que ambos hombres se encuentran en calidad de aprehendidos mientras continúan las investigaciones.

