221 personas fueron encarceladas el domingo 19 de octubre, en distintos recintos penitenciarios del país, según informó este lunes la Dirección General de Régimen Penitenciario.

Del total, al menos 172 personas fueron aprehendidas por incumplimiento en el pago de asistencia familiar, mientras que alrededor de 40 enfrentan procesos por delitos menores, de acuerdo con el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“El tema de asistencia familiar ha sido el que más ha preponderado”, declaró Limpias en conferencia de prensa.

Las detenciones fueron posibles gracias a un cruce de información entre el sistema judicial y el padrón electoral. Muchas de las personas detenidas tenían órdenes de aprehensión activas y fueron identificadas cuando acudieron a votar.

“Muchos de ellos ya habían sufragado en el lugar donde fueron detenidos”, agregó Limpias.

Las autoridades explicaron que este tipo de operativos se refuerzan durante procesos electorales, ya que la jornada permite ubicar a personas buscadas por la justicia.

