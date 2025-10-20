Diego Forlán sufrió la fractura de las costillas 4, 5 y 6 tras caer pesadamente al suelo en un partido amateur disputado en su natal Uruguay. El exjugador se encontraba enfrentando a Old Christians en la Liga Universitaria para mayores de 40 años, cuando en una jugada se desequilibró y cayó de forma brusca al césped, según contó a los medios de su país:

“Yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y veo que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle. Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca, pero fue la jugada, no tuvo culpa. La verdad que no tuvo culpa y ahí es donde yo quedo desequilibrado, me desequilibra y quedo en el aire. Y la mano me queda ahí, como que no puedo sacar la mano para apoyarme y caigo como una bolsa de papa”.

Luego de exculpar a su rival por la lesión, Forlán contó cómo quedó tras sufrir la lesión dentro del campo de juego:

“La mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas. Y ahí cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodo la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital”.

El propio Forlán confesó que tiene un pequeño neumotórax en el pulmón, por lo que será ingresado hasta el martes para colocar un drenaje.

