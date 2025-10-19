TEMAS DE HOY:
Deportes

Uno de los mejores tenistas del mundo se rompió el tendón de Aquiles en pleno partido

El número 11 del mundo se retiró cuando lideraba el partido y confirmó que la lesión requiere cirugía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/10/2025 19:05

Foto: EFE
Estocolmo

Escuchar esta nota

El tenista danés Holger Rune sufrió una dura lesión durante la semifinal del torneo ATP de Estocolmo que lo obligó a retirarse del partido frente al francés Ugo Humbert cuando lideraba el marcador por 6-4 y 2-2.

Tras una evaluación médica preliminar y la confirmación posterior de su madre y representante, Aneke Rune, se diagnosticó la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, una de las lesiones más complejas en el tenis profesional.

El joven de 22 años, actualmente ubicado en el puesto número 11 del ranking ATP, comunicó su situación a través de sus redes sociales: “Mi talón está completamente roto en la parte proximal, lo que requiere una operación y posterior rehabilitación. Gracias por todo el apoyo ahora y siempre. Nos vemos lo antes posible”. 

Tenistas como Jack Draper y Taylor Fritz alzaron la voz para cuestionar el calendario ATP, mientras que Casper Ruud, presente también en Estocolmo, señaló que lo ocurrido con Rune “es una muestra de cómo estamos siendo llevados al límite físico”.

La baja de Rune representa una pérdida significativa para el tenis masculino, ya que es considerado uno de los principales talentos de la nueva generación. 

Programación

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

