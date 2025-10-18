TEMAS DE HOY:
Deportes

Blooming sufrió una remontada y perdió 1-2 con Bolívar en un partido intenso

El equipo cruceño abrió el marcador con un gol de Santiago Etchebarne, pero no pudo sostener la ventaja y cayó 1-2 frente a Bolívar en la fecha 20 de la División Profesional. 

Martin Suarez Vargas

18/10/2025 17:47

Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia.

Blooming comenzó con ilusión el partido frente a Bolívar este sábado, abriendo el marcador al minuto 33 del primer tiempo gracias a un gol de Santiago Etchebarne que desató la euforia de los hinchas locales. Sin embargo, la alegría no duró: Patricio Rodríguez igualó para Bolívar a los 6 minutos de la segunda etapa, y Escleizon Freita anotó el gol de la victoria al minuto 47, sellando la remontada visitante.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la polémica, con varias expulsiones en ambos equipos, entre ellas Braulio Uraezaña y Saul Severiche por Blooming, así como Daniel Cataño y Leonel Justiniano por Bolívar. Además, Martín Cauteruccio falló un penal que pudo darle ventaja temprana a la visita.

A pesar de la derrota, Blooming se mantiene en el cuarto puesto con 37 puntos, mientras que Bolívar sube al tercer lugar con 46 unidades. En la próxima jornada, el equipo cruceño visitará a Nacional Potosí, mientras que Bolívar recibirá a Aurora.

