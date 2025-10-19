¡De otro planeta! Messi vuelve a marcar tres golazos en un mismo partido (Video)

Lionel Messi volvió a demostrar su talento y su influencia en el Inter Miami, marcando tres goles en el triunfo 5-2 sobre Nashville SC, en un partido que dejó claro el dominio del astro argentino en la MLS 2025.

El partido comenzó con Messi adelantando a su equipo con un potente zurdazo que abrió el marcador, aunque Nashville logró empatar antes del descanso gracias a un par de remates precisos de Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. Sin embargo, el complemento fue todo para el conjunto de Miami, que remontó con goles clave de Lionel Messi y de Baltasar Rodríguez, consolidando la victoria.

El argentino no solo brilló con sus anotaciones, que incluyen su gol 29 de la temporada, sino que también asistió en el último tanto de su equipo, alcanzando 19 asistencias en lo que va de la campaña. Con esto, Messi suma 889 goles en su carrera profesional, incluyendo 71 con Inter Miami desde su llegada y 37 en este año.

Ahora, Inter Miami y Nashville SC se volverán a ver las caras en los Cuartos de Final de la Conferencia Este de la MLS Cup 2025, en una serie que promete ser tan intensa como el encuentro reciente.

