TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Incendio Bus Presunto secuestro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡De otro planeta! Messi vuelve a marcar tres golazos en un mismo partido (Video)

El astro del fútbol mundial volvió a brillar con un triplete en la MLS, esta vez ante el Nashville, en la victoria contundente del Inter Miami por 5-2.

Martin Suarez Vargas

18/10/2025 20:50

Lionel Messi, jugador del Inter de Miami. Foto: Internet.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Lionel Messi volvió a demostrar su talento y su influencia en el Inter Miami, marcando tres goles en el triunfo 5-2 sobre Nashville SC, en un partido que dejó claro el dominio del astro argentino en la MLS 2025.

El partido comenzó con Messi adelantando a su equipo con un potente zurdazo que abrió el marcador, aunque Nashville logró empatar antes del descanso gracias a un par de remates precisos de Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. Sin embargo, el complemento fue todo para el conjunto de Miami, que remontó con goles clave de Lionel Messi y de Baltasar Rodríguez, consolidando la victoria.

El argentino no solo brilló con sus anotaciones, que incluyen su gol 29 de la temporada, sino que también asistió en el último tanto de su equipo, alcanzando 19 asistencias en lo que va de la campaña. Con esto, Messi suma 889 goles en su carrera profesional, incluyendo 71 con Inter Miami desde su llegada y 37 en este año.

Ahora, Inter Miami y Nashville SC se volverán a ver las caras en los Cuartos de Final de la Conferencia Este de la MLS Cup 2025, en una serie que promete ser tan intensa como el encuentro reciente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD