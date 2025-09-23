“Grande Ous": Messi felicita a Dembélé por ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé alcanzó este lunes uno de los hitos más importantes de su carrera al obtener el Balón de Oro 2025, galardón que reconoce al mejor futbolista del mundo. La distinción fue entregada por France Football y la UEFA, consolidando al francés como una de las figuras más destacadas de la temporada.

Horas después de recibir el premio, Dembélé recibió un mensaje especial de Lionel Messi, su excompañero durante cuatro temporadas en el FC Barcelona.

“Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, escribió Messi en redes sociales, demostrando la buena relación que mantienen pese a no compartir equipo actualmente.

Durante su etapa en Barcelona, Dembélé aprendió de grandes figuras como Messi y Andrés Iniesta, experiencia que según él fue fundamental para su crecimiento profesional. A través de su discurso en París, el francés recordó aquellos años y agradeció a los clubes donde se formó, destacando el impacto de sus mentores en su carrera.

Aunque no coincidieron en el PSG, ambos jugadores se reencontraron en el último Mundial de Clubes, donde Dembélé tuvo un gesto especial al intercambiar camisetas y botines con Messi, a quien definió como “el mejor de todos los tiempos”.

El Balón de Oro es para Dembélé un reconocimiento a su perseverancia y a la superación de momentos difíciles, como las lesiones que sufrió en Barcelona. El francés destacó que los consejos de Messi y otros mentores fueron clave para mantenerse enfocado y continuar creciendo en su carrera.

