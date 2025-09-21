La magia de Messi sigue intacta; un pase como con la mano y dos golazos espectaculares en la MLS

Lionel Messi volvió a mostrar su calidad en un partido de la Major League Soccer, dejando claro que su talento permanece intacto pese a su edad. Durante el encuentro, el futbolista argentino realizó un pase destacado a su compañero Allende, quien definió frente al portero del DC United.

Además, Messi anotó un golazo tras recibir un pase de Jordi Alba, definiendo con su pierna izquierda y colocando el balón al ángulo. La actuación del rosarino reflejó su capacidad para generar jugadas decisivas y mantener un alto nivel competitivo, reafirmando su vigencia en el fútbol internacional.

Mira la programación en Red Uno Play