Davo a Messi: “Juego como vos y manejo los tiros libres”

Durante un stream, Messi y Suárez compartieron risas y confesiones de juego con los streamers Davo Xeneize y La Cobra.
01/11/2025 20:02
En un encuentro virtual que reunió al streamer Davo Xeneize, Lautaro Campos “La Cobra”, Lionel Messi y Luis Suárez, se vivieron momentos de risas y confesiones sobre su estilo de juego. Durante el stream, Messi le preguntó a Davo:
“¿Vos de qué jugás?”, a lo que el streamer respondió: “Soy más como vos, Leo. Me gusta jugar de diez, manejar los tiros libres y tener siempre la pelota. Prefiero el pase corto y preciso, como tu estilo, manejar el hilo del partido a mi ritmo”.
La conversación generó carcajadas de Luis Suárez, mientras que La Cobra interrumpió con humor:
“El tema es que ustedes hablan de la vida real y nosotros jugamos en la Play”. La interacción mostró no solo la cercanía entre los jugadores, sino también la complicidad y el buen humor durante la sesión de juego virtual.
El stream se convirtió en un espacio ameno para que los fanáticos vieran otra faceta de sus ídolos, mezclando fútbol, videojuegos y bromas entre amigos.
