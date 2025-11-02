Davo a Messi: “Juego como vos y manejo los tiros libres”

En un encuentro virtual que reunió al streamer Davo Xeneize, Lautaro Campos “La Cobra”, Lionel Messi y Luis Suárez, se vivieron momentos de risas y confesiones sobre su estilo de juego. Durante el stream, Messi le preguntó a Davo:

“¿Vos de qué jugás?”, a lo que el streamer respondió: “Soy más como vos, Leo. Me gusta jugar de diez, manejar los tiros libres y tener siempre la pelota. Prefiero el pase corto y preciso, como tu estilo, manejar el hilo del partido a mi ritmo”.

La conversación generó carcajadas de Luis Suárez, mientras que La Cobra interrumpió con humor:

“El tema es que ustedes hablan de la vida real y nosotros jugamos en la Play”. La interacción mostró no solo la cercanía entre los jugadores, sino también la complicidad y el buen humor durante la sesión de juego virtual.

El stream se convirtió en un espacio ameno para que los fanáticos vieran otra faceta de sus ídolos, mezclando fútbol, videojuegos y bromas entre amigos.

Mira la programación en Red Uno Play