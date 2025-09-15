Tarjeta de colección de Lionel Messi se vende por 1.5 millones de dólares

El mercado del coleccionismo deportivo volvió a marcar un récord con Lionel Messi como protagonista. Una tarjeta de novato 2004-05, calificada con la máxima nota (10 Gem-Mint) por la empresa Professional Sports Authenticator (PSA), fue vendida en 1.5 millones de dólares a través de la red privada de Fanatics Collect.

La operación fue gestionada por Acquir, plataforma de ventas privadas de lujo fundada en 2023, y superó la marca anterior de 1.33 millones de dólares pagados en 2022 por una tarjeta de Pelé de 1958. Días antes, otra copia idéntica de la tarjeta de Messi se había vendido en 1.1 millones, confirmando el alto valor del astro argentino en el mundo del coleccionismo.

Según el informe de PSA, existen 838 copias de esta tarjeta número 71 de Messi, de las cuales solo 20 alcanzaron la calificación perfecta Gem-Mint 10. La pieza subastada además cuenta con la certificación Mike Baker Authenticated Diamond, considerada un símbolo de estatus en el sector.

El impacto de Messi en las tarjetas no es nuevo. En 2022, la empresa lanzó una edición conmemorativa en la que el capitán argentino aparece levantando el trofeo de la Copa del Mundo en Catar. Aquella tarjeta única, autografiada y clasificada Mint 9, alcanzó un valor de 126 mil dólares, reflejando no solo la rareza de la pieza, sino también el enorme significado cultural e histórico del triunfo de Argentina.

La trayectoria de Messi, con múltiples títulos en el Barcelona y la histórica consagración con la selección argentina, ha elevado el interés de coleccionistas y fanáticos, convirtiendo sus tarjetas en auténticas joyas de valor deportivo y emocional.

