[VIDEO] El blooper de Messi en el partido contra Angola

La estrella del fútbol mundial protagonizó uno de los momentos más llamativos del encuentro amistoso ante la selección africana.
15/11/2025 20:03
Escuchar esta nota
Argentina derrotó 2-0 a Angola en un amistoso disputado en territorio africano, pero más allá del resultado, el partido dejó una curiosa escena protagonizada por Lionel Messi.
El capitán argentino brilló con gambetas, remates y participación ofensiva constante, pero también dejó un blooper inesperado: mientras se preparaba para ejecutar un tiro de esquina, Messi resbaló debido a una de las alfombras colocadas en el sector del córner. El jugador cayó al césped, aunque sin consecuencias físicas, ya que rápidamente se reincorporó y continuó el juego con normalidad.
En lo deportivo, la Albiceleste se impuso con goles de Lautaro Martínez y del propio Messi, cerrando así su actividad del año. La selección ahora se enfocará en su preparación para el Mundial del próximo año.
