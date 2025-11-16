[VIDEO] El blooper de Messi en el partido contra Angola

Argentina derrotó 2-0 a Angola en un amistoso disputado en territorio africano, pero más allá del resultado, el partido dejó una curiosa escena protagonizada por Lionel Messi.

El capitán argentino brilló con gambetas, remates y participación ofensiva constante, pero también dejó un blooper inesperado: mientras se preparaba para ejecutar un tiro de esquina, Messi resbaló debido a una de las alfombras colocadas en el sector del córner. El jugador cayó al césped, aunque sin consecuencias físicas, ya que rápidamente se reincorporó y continuó el juego con normalidad.

En lo deportivo, la Albiceleste se impuso con goles de Lautaro Martínez y del propio Messi, cerrando así su actividad del año. La selección ahora se enfocará en su preparación para el Mundial del próximo año.

