Rosario, afectos y pausa: así pasan la navidad Messi y Antonela

Lionel Messi volvió a Rosario para vivir la Navidad en un entorno íntimo junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, una tradición que repite siempre que el calendario se lo permite. La familia llegó al país días antes de Nochebuena para compartir las celebraciones lejos del foco deportivo.

Fue Antonela quien mostró parte de la velada a través de sus redes sociales, con una publicación navideña que incluyó imágenes familiares y detalles de la cena organizada para la ocasión. Una mesa cuidada, con especial protagonismo de la mesa dulce y chocolates variados, marcó el clima distendido del festejo.

Además del descanso en Argentina, el rosarino tendría previsto un breve viaje a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, hija de su amigo Luis Suárez. Según medios uruguayos, el evento se realizará en una exclusiva chacra de Canelones, lo que reforzaría el fuerte vínculo entre ambas familias.

Messi cerró recientemente su temporada con Inter Miami tras consagrarse campeón de la MLS Cup, logro que selló un año exitoso a nivel de clubes. Luego participó del denominado “GOAT Tour” en India junto a Suárez y Rodrigo De Paul, antes de emprender el regreso definitivo a Sudamérica para las vacaciones.

En el plano personal, la agenda incluía también el casamiento de su hermana María Sol en Rosario, aunque la celebración fue reprogramada. Mientras tanto, el foco deportivo comenzará a activarse en febrero con el inicio de la nueva temporada de la MLS, precedida por una serie de amistosos internacionales.

Paralelamente, la selección argentina ya tiene compromisos destacados en el horizonte, entre ellos la Finalíssima ante España y el inicio de la próxima Copa del Mundo. Por ahora, Messi aprovecha el receso para recargar energías en casa, rodeado de los suyos.

