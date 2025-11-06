Más de 2.000 empresarios confirmaron su presencia en la Cumbre por la Economía

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, indicó que son más de 2.000 personas las que asistirán a la Cumbre por la Economía convocada por el presidente electo Rodrigo Paz.

Se trataría de empresarios, emprendedores, representantes de organismos multilaterales y visitas internacionales que van a llegar al país para conocer el potencial que tiene Bolivia, los que estarían presentes para el evento Visión Bolivia 2025.

“Tendremos la oportunidad de mostrar el potencial que tiene Bolivia y de traer el mundo a Bolivia en un evento nunca antes visto”, afirmó Antelo.

El evento cuenta con el apoyo del BID y la CAF y se abordarán temas como turismo, minería, agroindustria, así como los potenciales sectores del país.

En el marco del encuentro se habilitaron más de tres pabellones para realizar una rueda de negocios paralela.

Delegaciones de Estados Unidos y Europa también estarán presentes en el evento, así como representantes de distintos continentes.

El encuentro se realizará en los predios de la Fexpocruz este viernes 7 de noviembre.

