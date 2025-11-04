Reunión empresarial en Santa Cruz marca el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz

Apuntando a la búsqueda de soluciones a la escasez de combustibles y la falta de dólares en Bolivia, este viernes 7 de noviembre empresarios nacionales y extranjeros se reunirán en Santa Cruz, bajo la convocatoria del presidente electo Rodrigo Paz.

El objetivo del evento será abrir un primer espacio para posicionar a Bolivia a nivel internacional, aprovechando la llegada de delegaciones extranjeras al acto de transmisión de mando presidencial, programado para el 8 de noviembre en La Paz.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, en contacto con Red Uno, señaló que este encuentro marca el inicio de un nuevo ciclo para el país y el desafío de “poner a Bolivia en la ventana del mundo”.

“Tener empresarios privados internacionales para el país es muy importante. Este nuevo Gobierno trabajará con empresarios nacionales y extranjeros que quieran llegar, traer sus recursos y trabajar por Bolivia. Lo único que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica”, expresó Patiño.

Agregó que la reciente visita a Estados Unidos y los acuerdos alcanzados por el presidente electo Rodrigo Paz reflejan la línea que seguirá su gestión: abrir las puertas de Bolivia a la inversión extranjera y ofrecer certidumbre a la población.

El propio Rodrigo Paz presentó el encuentro bajo el eslogan: “Aprovechando de poner a Bolivia en el mundo y que el mundo venga a Bolivia”.

