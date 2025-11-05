TEMAS DE HOY:
¡Atención, amas de casa! Bajan los precios de algunos productos básicos en mercados de Santa Cruz

Comerciantes señalan al huevo, el arroz y la harina como los productos que registraron menor costo. 

Naira Menacho

04/11/2025 21:01

Foto: Red Uno de Bolivia.
Los principales productos de la canasta han registrado una baja de precios en los diferentes mercados cruceños. Comerciantes señalan al huevo, el arroz y la harina como los que registraron menor costo. 

El maple de huevo se puede encontrar desde Bs 20 a Bs 30, mostrando una baja, dado que el más económico se lo comercializaba en Bs 28.

Los comerciantes aseguran que los precios se están manteniendo bajos a pesar de que existe poca producción.

El quintal de arroz se encuentra desde Bs 350 hasta 550. Este precio es bajo teniendo en cuenta que semanas atrás el quintal más económico se lo encontraba desde Bs 500.

El aceite de producción nacional reportó un incremento en el precio; sin embargo, los comerciantes aseguran que el importado bajó a Bs 20 el litro.

El quintal de harina nacional bajó de Bs 110 a 95 y el procedente de Argentina se lo puede comprar hasta en Bs 75, según la marca.  

