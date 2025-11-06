“Me robaron, mamá”: niña de 11 años fue asaltada con cuchillo en Santa Cruz

La creciente ola de delincuencia que azota distintas zonas de la ciudad de Santa Cruz tocó esta vez a una víctima particularmente vulnerable: una niña de 11 años que fue asaltada por un delincuente en bicicleta, este miércoles a las 10 de la mañana, en el Barrio 24 de Septiembre, cerca del Mercado Belén.

El violento suceso, que tuvo lugar en plena acera, fue captado por cámaras de seguridad de la zona, mostrando la crudeza con la que el sujeto abordó a la menor. Las imágenes revelan el momento en que el asaltante, montado en una bicicleta, intercepta a la niña y, bajo la amenaza de un cuchillo, le arrebata sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular y el poco dinero que llevaba consigo.

El desgarrador relato de la madre

La madre de la víctima, visiblemente afectada, compartió su doloroso testimonio, lamentando la desprotección y la impunidad con la que actúan los criminales.

"Eso fue en la mañana, plena luz del día. A mi hija un tipo se le aproximó, se ve en las imágenes cómo me lo asaltó a mi niña robándole su celular, el poco dinero que teníamos. Nos quedamos sin dinero, sin teléfono, más que todo era para su colegio. Estamos muy tristes", expresó la madre.

El impacto emocional fue inmediato. La niña llamó a su madre al trabajo en un estado de desesperación. "Ella llamó desesperadamente a mi trabajo y me dijo, 'Mamá, me robaron. Me robaron, mamá.' Yo agarré, me salí de mi trabajo. Le dije, 'Deme un tiempo, por favor, que a mi niña le pasó esto'", relató.

La madre, quien se identifica como soltera y luchadora por sus hijos, manifestó su frustración por tener que exponerlos a estos riesgos: "Yo soy madre soltera, así que yo tengo que luchar por mis hijos, lamentablemente ese fue mi destino porque yo tengo que mandarlos solos a la calle, si estuviera ahí con ellos no pasaría estas cosas, pero hoy me tocó a mí pasar ese trago amargo".

Presunto delincuente reincidente

Según los datos recabados, el sujeto que asaltó a la niña no sería un criminal nuevo. Existen imágenes de otros asaltos donde un individuo con la misma fisonomía, que utiliza una bicicleta y un cuchillo para abordar a sus víctimas, ha perpetrado robos de pertenencias en la misma modalidad. Esto sugiere un patrón de operación y una aparente reincidencia delictiva.

La preocupación se agrava por la ausencia de las autoridades en la zona. La madre denunció que ni la Policía ni la junta vecinal hacen presencia en el barrio, dejando a los vecinos a merced de los delincuentes.

"Temo por la vida de mis hijos, por mi vida, por todos en sí. ¿Tenemos que andar como ellos, que están armados, las personas? No me parece justo", reclamó la madre, exigiendo mayor seguridad y la captura del agresor.

La niña, aunque está recibiendo el apoyo de su madre, sigue asustada y triste tras el traumático incidente que refleja la crítica situación de inseguridad que se vive en la ciudad.

