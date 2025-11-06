Arrestan a dos personas vinculadas a los avasallamientos en Guarayos

En el marco de las investigaciones por los recientes avasallamientos registrados en el municipio de Guarayos, la Policía arrestó este martes a dos personas que se encontraban a bordo de una camioneta presuntamente utilizada para trasladar a los ocupantes ilegales hacia los predios afectados.

Según informó una fuente policial, el vehículo estaba siendo buscado desde hace varios días, tras ser identificado dentro de la propiedad Santa Rita, una de las zonas afectadas por los avasallamientos.

“Este vehículo estaba siendo buscado. La camioneta fue vista dentro de la propiedad Santa Rita”, explicó.

Durante la jornada, también se llevó a cabo una reunión en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, donde participaron víctimas de los avasallamientos. En el encuentro, el propietario de la propiedad Santa Rita señaló que el hijo de Esteban Alavi —dirigente intercultural— fue sorprendido conduciendo la camioneta en el interior de los terrenos tomados.

“Tenemos fotografías dentro de la investigación que los vinculan directamente. Estamos hablando de un vehículo que sería parte de una organización criminal de avasalladores. Esperamos que la DELCC (Dirección de Lucha Contra la Corrupción) realice el revenido y verifique en qué circunstancias este vehículo llegó a manos de esta persona”, añadió la fuente.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público continúan las pesquisas para determinar el grado de participación de los detenidos y establecer la posible conexión con las redes que promueven los avasallamientos en la región.

