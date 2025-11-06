Fiscalía investiga feminicidio de una mujer de 43 años en La Paz

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, investiga un nuevo hecho de Feminicidio, cometido en contra de Jhesmy C., M., de 43 años, el sospechoso del crimen es su pareja sentimental Nataniel J.O.H., de 52 años, quien se presume la habría estrangulado tras una discusión, ante ello, el Fiscal de Delitos Contra la Vida, ordenó su aprehensión, el sujeto se encuentra en celdas policiales a la espera de una imputación formal, para luego ser puesto ante un juez cautelar.

“Se ha tenido conocimiento de un hecho de Feminicidio en la zona de Pura Pura, donde se ha trasladado el equipo multidisciplinario, para hacer los primeros actos investigativos junto a la Policía, se colectó elementos de convicción como el acta de acción directa, acta y muestrario fotográfico del registro del lugar del hecho, acta del levantamiento del cadáver y el acta de autopsia médico legal realizada por el Instituto de investigaciones Forenses (IDIF), que determinó como causa de muerte anoxia cerebral, compresión cervical externa, asfixia mecánica por estrangulamiento manual, elementos que nos permitirá sustentar una imputación y asegurar la presencia del sujeto en la investigación”, explicó la autoridad.

Por su parte, el Fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez, informó que el hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2025, pasada la medianoche, en la zona de Pura Pura, cuando la pareja se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con varias personas, cuando surgió una discusión porque el hombre quería ir donde su hermano, aspecto que habría enojado a la mujer, en ese momento, el sospechoso, la habría golpeado, después de fueron a dormir, momento en que se presume le habría quitado la vida.

