Canciller: el Rey de España suspende su viaje y no asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

La canciller Celinda Sosa informó este miércoles que el Rey de España suspendió su viaje a Bolivia, donde tenía previsto asistir al acto de transmisión de mando presidencial que se realizará este sábado 8 de noviembre en la ciudad de La Paz, en el que Rodrigo Paz Pereira asumirá oficialmente como presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Hasta ahora está confirmado el presidente de Argentina, Chile, Paraguay y el Ecuador. El Rey de España nos ha comunicado que ha cancelado su viaje a Bolivia. Tenemos confirmadas 52 delegaciones, tres vicepresidentes que van a estar llegando desde el viernes”, informó la ministra de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa.

Sosa detalló que, además de los mandatarios de países vecinos, estarán presentes representantes de organismos internacionales, entre ellos delegaciones de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como siete cancilleres y otras altas autoridades extranjeras.

La Canciller destacó que el acto de transmisión de mando contará con una amplia representación internacional, reflejo del interés y respaldo diplomático hacia la nueva etapa institucional del país, en el marco de la transición democrática y pacífica de gobierno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa coordinando la agenda protocolar de las delegaciones que arribarán al país desde este viernes, con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado y solemne de la ceremonia presidencial.

