Barcelona, con un gran Lamine, rescata un empate ante Brujas de Bélgica, pese a su fragilidad defensiva

El extremo recuperó la magia después de unas semanas irregulares por las molestias en el pubis y lideró la reacción de su equipo ante un Brujas en la Champions.

EFE

05/11/2025 18:26

Europa.

El Barcelona rescató un punto en Brujas (3-3), gracias a la insistencia de Lamine Yamal, en un partido en el que siempre fue por debajo en el marcador y mostró una gran fragilidad defensiva.

Los locales, con muy poco, aprovecharon dos errores defensivos en la primera mitad para adelantarse 1-0 y 2-1, resultado con el que se llegó al descanso.

La mejoría en ataque, liderada por Lamine Yamal, permitió al Barça empatar en una gran acción individual. Volvió a adelantarse el Brujas, pero Lamine forzó el 3-3 tras un centro que desvió un defensa. Aún sufrió con un gol anulado a Vermant por una falta a Szczesny en el minuto 91. EFE
 

