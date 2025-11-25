TEMAS DE HOY:
menores abusados por su padrastro Abuso sexual a menores Abuso a menor

Deportes

Vuelve la Champions: Chelsea Vs Barcelona y todos los partidos de hoy

Con partidos emocionantes, hoy se jugará una nueva fecha del torneo más importante de Europa, que ya alcanza su quinta jornada en el nuevo formato de la Champions League. 

Martin Suarez Vargas

25/11/2025 11:34

Foto: Arte promocional del partido, de las redes oficiales de Barcelona.
Europa.

En total, nueve encuentros se disputarán durante la jornada. Los primeros partidos serán a las 13:45 y enfrentarán a Ajax vs. Benfica y Galatasaray vs. Union Saint‑Gilloise.

Más tarde, a las 16:00, se jugarán siete encuentros: Bodø/Glimt de Noruega recibirá a Juventus de Italia, Nápoles enfrentará a Qarabag de Azerbaiyán, Marsella de Francia se medirá con Newcastle de Inglaterra, y Borussia Dortmund de Alemania jugará contra Villarreal de España.

Uno de los duelos más esperados será Chelsea de Inglaterra vs. Barcelona de España. Además, Manchester City enfrentará a Bayer Leverkusen de Alemania y, finalmente, Slavia Praga de República Checa recibirá a Athletic Club de España.

Estos son todos los partidos que se disputarán hoy, martes 25 de noviembre, en el marco de la quinta jornada de la Champions League.

