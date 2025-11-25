Vuelve la Champions: Chelsea Vs Barcelona y todos los partidos de hoy

En total, nueve encuentros se disputarán durante la jornada. Los primeros partidos serán a las 13:45 y enfrentarán a Ajax vs. Benfica y Galatasaray vs. Union Saint‑Gilloise.

Más tarde, a las 16:00, se jugarán siete encuentros: Bodø/Glimt de Noruega recibirá a Juventus de Italia, Nápoles enfrentará a Qarabag de Azerbaiyán, Marsella de Francia se medirá con Newcastle de Inglaterra, y Borussia Dortmund de Alemania jugará contra Villarreal de España.

Uno de los duelos más esperados será Chelsea de Inglaterra vs. Barcelona de España. Además, Manchester City enfrentará a Bayer Leverkusen de Alemania y, finalmente, Slavia Praga de República Checa recibirá a Athletic Club de España.

Estos son todos los partidos que se disputarán hoy, martes 25 de noviembre, en el marco de la quinta jornada de la Champions League.

