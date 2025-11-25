Sargento niega vínculos con 11 kilos de droga; su abogado denuncia desaparición de pruebas

El abogado Bruno Sassarini, defensor del sargento mayor Carlos Enrique Quispe Tarqui, cuestionó la investigación que involucra a cuatro efectivos policiales en el transporte de 11 kilos de droga, caso por el cual su representado ya fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva.

Aseguró que su cliente fue utilizado y que su detención se sustenta en una participación “absolutamente circunstancial”.

Durante una entrevista con El Mañanero, Sassarini explicó que Quispe Tarqui pertenece a la unidad policial de la tranca de Pailas, donde se encontraba bajo las órdenes de un capitán —también investigado— junto a otros dos sargentos.

La versión de la defensa: una llamada del capitán y un encargo inesperado

Según el abogado, todo se inició cuando el capitán convocó a los sargentos en su día de descanso para “realizar una actividad”. En el video difundido en redes, se observa a Quispe conduciendo un vehículo blanco mientras el capitán aparece cargando una mochila, una caja de cartón y una computadora portátil, objetos que fueron colocados en la parte trasera del automóvil junto a un individuo del cual los sargentos aseguran no tener conocimiento.

“El tercero que sube es amigo del capitán, eso nos dijeron. Mi defendido nunca conoció a ese hombre”, sostuvo Sassarini. Ambos sargentos, afirma, declararon desde el primer momento pese a poder acogerse al silencio.

El abogado relató que el sospechoso descendió en inmediaciones del Cementerio Pajonal, y que instantes después vehículos sin placa y con vidrios polarizados interceptaron a los policías, lo que ellos interpretaron como un posible atraco, ya que estaban desarmados por tratarse de su día libre.

¿Sabían que llevaban droga? La defensa asegura que no

“En ningún momento sabían que había droga en el vehículo”, sostuvo Sassarini, añadiendo que su cliente recién tuvo conocimiento del contenido durante la requisa de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn). Ambos policías declararon haber visto al individuo como un hombre “gordito, blanco, de unos veinte años y de estatura baja”, pero aseguran no conocer su identidad.

El representante legal cuestionó además por qué ese hombre no fue aprehendido ni identificado, pese a que —según ellos— fue quien abandonó la mochila y la caja en el vehículo.

Pruebas desaparecidas y falta de peritajes: los cuestionamientos al Ministerio Público

Uno de los puntos más delicados expuestos por la defensa es la supuesta desaparición de evidencias, específicamente la caja de cartón que —según el sargento— tenía un membrete de encomienda con el apellido del capitán.

“Nada de eso figura en los informes del fiscal. No se hizo desdoblamiento de imágenes, no se verificó de dónde salió el cargamento, no se buscaron cámaras”, denunció Sassarini, asegurando que el investigador asignado “obstaculizó” la búsqueda de la verdad.

Agregó que todos los abogados de la defensa reclamaron la falta de diligencias básicas y que la imputación presenta “vacíos graves”.

Lo que viene: denuncias internas y exigencia de investigar al capitán

Sassarini adelantó que presentará la denuncia ante la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) para que se esclarezcan las presuntas omisiones, especialmente aquellas que —según él— favorecen al capitán y perjudican a los subalternos.

“Hay mucho por investigar. La juez misma lo dijo: el Ministerio Público ha hecho lo que puede con lo que tiene, pero falta mucho”, concluyó.

