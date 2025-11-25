Gobierno modificará Presupuesto General del Estado 2026 para reducción del 30% del gasto fiscal

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este martes que el Órgano Ejecutivo pidió formalmente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Desarrollo Económico, la devolución del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, con el fin de introducir ajustes sustanciales orientados a una reducción significativa del gasto público.

“Hoy día le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Desarrollo Económico, que nos devuelva la ley del presupuesto para que nosotros podamos modificarla. Vamos a incluir en la ley del presupuesto un artículo que nos permita la revisión del presupuesto hasta febrero del 2026, bajo una regla de reducción de gasto fiscal: por lo menos vamos a reducir en 30% el gasto fiscal para el 2026”, explicó la autoridad.

Espinoza indicó que la medida implicará un proceso exhaustivo de revisión del gasto público, así como de todas las estructuras y operaciones de las instituciones estatales. “Esto implica un proceso exhaustivo de revisión del gasto público y todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas. Y así, a partir del 1 de enero de 2026, ya quedé clara la ruta fiscal que vamos a seguir”, manifestó.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo enviará una versión modificada del proyecto de presupuesto para habilitar constitucionalmente una segunda presentación ajustada. “Hemos pedido que nos devuelvan el presupuesto para enviarles un proyecto de ley modificado que nos abra este espacio constitucional y que nos abra la posibilidad de que hasta febrero presentemos otro presupuesto modificado con la regla del 30%”, reiteró el ministro.

Según la Constitución Política del Estado, el artículo 158, numeral 11, establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional el aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. La norma señala, además, que, una vez recibido el proyecto, la Asamblea deberá considerarlo en un plazo de 60 días y que, en caso de no ser aprobado dentro de ese periodo, el proyecto se dará por aprobado.

