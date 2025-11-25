TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia venció 3-1 a Chile en la Copa América de futsal de talla baja

El seleccionado nacional de talla baja derrotó a Chile en un partido intenso disputado en Paraguay. 

Martin Suarez Vargas

25/11/2025 10:50

Selección nacional de futsal de talla baja. Foto: Internet.
Paraguay.

El combinado boliviano de futsal de talla baja se impuso por 3-1 ante la “Roja” en la Copa América que se desarrolla en Paraguay.

Tras un duelo de ida y vuelta, a los 1’ del segundo tiempo, Jerónimo sacó un potente disparo de larga distancia, inatajable para el portero chileno, que solo pudo mirar cómo el balón ingresaba a su arco. A los 9’, en otra jugada de contraataque, Chile perdió la pelota en ataque y Bolivia armó un espectacular gol con una serie de toques que culminó Reyder, marcando el segundo tanto para la selección nacional.

A los 17’ llegó el descuento de Chile; sin embargo, un minuto más tarde, a los 18’, Jerónimo volvió a aparecer. Tras recuperar el balón en defensa, convirtió en una veloz contra que terminó con un potente remate a media altura, sellando el triunfo boliviano por 3-1.

Con este resultado, Bolivia suma 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota, y mantiene la esperanza de clasificar a la siguiente ronda.

