Bolivia empató 1-1 ante Estados Unidos en la Copa América Talla Baja

La selección boliviana mantiene vivas sus opciones tras un duelo intenso en Asunción.

Martin Suarez Vargas

24/11/2025 13:03

Foto: Redes sociales.
Paraguay.

La selección boliviana de talla baja volvió a demostrar su entrega y espíritu competitivo en la Copa América, logrando un empate 1-1 frente a Estados Unidos en Asunción, Paraguay. El resultado mantiene a Bolivia con opciones en el torneo y refleja la determinación del equipo en cada partido.

La afición boliviana celebró cada acción del encuentro, destacando la importancia de respaldar el talento nacional y el deporte inclusivo, La Verde había debutado con derrota de 0-3 ante Paraguay que es el anfitrión.

Con este empate, Bolivia sigue sumando experiencia y confianza en la competición, reafirmando su compromiso y garra en la Copa América Talla Baja.

