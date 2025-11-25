“Nos agredieron después del show”: grupo artístico denuncia brutal ataque en fiesta de 15 años en El Alto

Integrantes del grupo artístico 'El Punto de la Risa' denunciaron a los familiares de una quinceañera por tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, además de daños, luego de haber sido agredidos durante una presentación en una fiesta de 15 años en El Alto. Al menos cuatro miembros del elenco resultaron heridos tras el incidente.

Según el director del grupo, Felipe Llanos, el conflicto inició cuando el sonido de responsabilidad de los organizadores de la fiesta, presentó fallas técnicas. Tras concluir su show, los artistas salieron al exterior del local, donde habrían sido atacados por parte de los contratistas.

“El sonido empezó a tener fallas técnicas por parte de los organizadores. Una vez que terminó nuestro show, salen afuera y empiezan a agredir a mi hermana; entre dos personas le jalan el cabello. Una de ellas se notaba que estaba en estado de ebriedad”, relató Llanos.

Los músicos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía por los hechos, indicando que uno de los técnicos del equipo sufrió fisuras en la nariz y una lesión en la cabeza. También informaron que entregaron los certificados médicos y el informe forense correspondiente.

Por su parte, los familiares sindicados difundieron un video en redes sociales en el que niegan haber agredido a los artistas y aseguran que el grupo no cumplió con la tanda acordada durante el contrato.

El caso ahora está en investigación y ambas partes continúan sosteniendo versiones opuestas sobre lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play