La mentira más cruel: dijeron que salió “a comprar cigarrillos”, pero estaba enterrado bajo sus pies

Durante toda su vida, Mike Carroll y sus hermanos crecieron creyendo que su padre los había abandonado. Su madre les había repetido siempre la misma historia: George Carroll había salido “a comprar cigarrillos” y nunca regresó. Pero la verdad, descubierta casi medio siglo después, era mucho más cruel.

El estremecedor caso ocurrió en Long Island, Nueva York, y volvió a los titulares luego de que se anunciara un documental sobre la historia, cuyo estreno está previsto para el 16 de diciembre.

George Carroll desapareció repentinamente en 1960. Sus hijos crecieron sin respuestas; su madre jamás quiso explicar lo que había ocurrido. Aun así, había señales que nunca cerraron: por ejemplo, el auto de George quedó estacionado frente a la casa incluso después de su supuesta partida.

No fue sino hasta 1998, tras la muerte de su madre, que los hermanos Carroll pudieron enfrentar la verdad. Mike acudió a una médium que le lanzó una frase escalofriante:

“Oh, fue un asesinato. Está en el sótano”.

Con esa pista inquietante, Mike inició una excavación en la casa de su infancia acompañado por sus hijos, Chris y Michael Jr. Lo que encontraron los marcó para siempre.

Según informó NBC New York, la familia halló restos humanos enterrados a varios metros de profundidad bajo el piso del sótano. Los análisis forenses confirmaron lo impensado: se trataba de George Carroll.

El caso tuvo un enorme impacto mediático. Ahora será contado en el documental “The Secrets We Bury”, que incluirá testimonios de Mike y tres de sus hermanos, así como de sus hijos, quienes participaron directamente en la excavación. El film explorará las distintas hipótesis sobre la misteriosa y violenta muerte de George Carroll, aún rodeada de incógnitas.

