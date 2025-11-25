TEMAS DE HOY:
Abuso sexual a menores Abuso a menor feminicidio de Estelita

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Gobierno alista decreto para eliminar cupos de exportación y permitir importaciones estratégicas

El ministro de economía explicó que el gobierno alista 10 decretos de los 45 que tenían previstos, para las exportaciones y algunas importaciones.

Hans Franco

25/11/2025 11:10

Foto: Gobierno alista decreto para eliminar cupos de exportación
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas económicas que incluye la eliminación de los cupos de exportación, con el objetivo de dinamizar la producción, mejorar la competitividad y garantizar la estabilidad en los mercados internos.

En ese marco, explicó que el gobierno alista 10 decretos de los 45 que tenían previstos, para las exportaciones y algunas importaciones.

“Nosotros, el primer día de gobierno, teníamos un paquete de más de 45 decretos; 10 de ellos están siendo trabajados durante estos días. (…) Uno de esos decretos es el de la eliminación de los cupos de las exportaciones, pero la medida tiene que ser un poco más integral”, afirmó Espinoza en conferencia de prensa.

El ministro explicó que, además de la flexibilización para exportar, el decreto contemplará la autorización de ciertas importaciones necesarias para mantener el equilibrio en la oferta interna. “Hay también algunas importaciones que se deben permitir para que la estabilidad productiva y la seguridad alimentaria se cumplan”, sostuvo.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD