Gobierno alista decreto para eliminar cupos de exportación y permitir importaciones estratégicas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas económicas que incluye la eliminación de los cupos de exportación, con el objetivo de dinamizar la producción, mejorar la competitividad y garantizar la estabilidad en los mercados internos.

En ese marco, explicó que el gobierno alista 10 decretos de los 45 que tenían previstos, para las exportaciones y algunas importaciones.

“Nosotros, el primer día de gobierno, teníamos un paquete de más de 45 decretos; 10 de ellos están siendo trabajados durante estos días. (…) Uno de esos decretos es el de la eliminación de los cupos de las exportaciones, pero la medida tiene que ser un poco más integral”, afirmó Espinoza en conferencia de prensa.

El ministro explicó que, además de la flexibilización para exportar, el decreto contemplará la autorización de ciertas importaciones necesarias para mantener el equilibrio en la oferta interna. “Hay también algunas importaciones que se deben permitir para que la estabilidad productiva y la seguridad alimentaria se cumplan”, sostuvo.

