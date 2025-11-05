Con doblete de Phil Foden, Manchester City liquidó 4-1 a Borussia Dortmund

El volante de los Citizens Phil Foden brilló con un doblete en la goleada que su equipo propinó a B. Dortmund, en la fecha 4 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Phil Foden (21' 1T y 11' 2T), Erling Haaland (28' 1T) y Rayan Cherki (45' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Waldemar Anton (26' 2T). Una gran jugada de los Citizens, a los 11 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Phil Foden. Tijjani Reijnders envió un centro, que dominó el volante y pateó para superar a Gregor Kobel.

El mejor jugador del partido fue Phil Foden. El centrocampista de Manchester City marcó 2 goles, hizo 33 pases claves y buscó 4 veces el arco contrario.

Tijjani Reijnders fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Manchester City fue preciso con 29 pases efectivos.

El técnico de Man. City, Josep Guardiola, propuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en la línea defensiva; Nicolás Gonzalez, Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland en el ataque.

Por su parte, el equipo de Niko Kovac salió a la cancha con un esquema 3-6-1 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini en defensa; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Karim Adeyemi y Maximilian Beier en la mitad de cancha; y Serhou Guirassy en la delantera.

Szymon Marciniak fue el árbitro que dirigió el partido en el Etihad Stadium.

El próximo partido de los Citizens en el campeonato será como local ante Bayer Leverkusen, mientras que B. Dortmund recibirá a Villarreal.

Cambios en Manchester City

78' 2T - Salió Savinho por Bernardo Silva

79' 2T - Salieron Tijjani Reijnders por Rúben Dias y Jeremy Doku por Rayan Cherki

85' 2T - Salieron Erling Haaland por Omar Marmoush y Nico O´Reilly por Rayan Ait Nouri

Amonestados en Manchester City:

32' 2T Savinho (Conducta antideportiva) y 40' 2T Nico O´Reilly (Conducta antideportiva)

Cambios en Borussia Dortmund

65' 2T - Salieron Marcel Sabitzer por Pascal Gross y Serhou Guirassy por Carney Chukwuemeka

66' 2T - Salieron Maximilian Beier por Jobe Bellingham y Ramy Bensebaini por Emre Can

81' 2T - Salió Karim Adeyemi por Fábio Silva

Amonestado en Borussia Dortmund:

14' 1T Daniel Svensson (Conducta antideportiva)

Mira la programación en Red Uno Play