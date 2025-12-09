Champions League: hoy se juegan duelos decisivos con los grandes de Europa

Este martes 9 de diciembre de 2025, la UEFA Champions League vive una intensa jornada con varios partidos que definirán posiciones clave en los grupos de la competencia. La fecha 6 promete encuentros electrizantes con protagonistas de primer nivel en Europa.

Entre los partidos más destacados se encuentran Bayern Munich contra Sporting CP a las 14:45 (hora Bolivia) y FC Barcelona frente a Eintracht Frankfurt a las 16:00. La misma hora tendrá choques atractivos como Inter Milan vs Liverpool, Atalanta vs Chelsea, PSV vs Atlético de Madrid y Tottenham vs Slavia Praga.

Los aficionados bolivianos podrán seguir toda la acción en horario local, con partidos iniciando desde la tarde, lo que permitirá disfrutar de varios encuentros consecutivos. Esta fecha podría ser decisiva para definir clasificados a los octavos de final y equipos que deberán luchar por su permanencia en la competición.

La Champions League sigue siendo un escaparate de grandes talentos y estrategias europeas, y hoy la atención estará centrada en los equipos que buscan consolidar su paso a la siguiente fase mientras compiten contra los más fuertes del continente.

