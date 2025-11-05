Chelsea sacó un punto tras empatar 2-2 con Qarabag en Azerbaiyán

En un encuentro cambiante, Chelsea se puso al frente con el gol de jugada de Estêvão Willian al minuto 15 de la primera mitad. Qarabag no se dio por vencido y consiguió voltear el marcador con un disparo y un penal de Leandro Andrade (28' 1T) y de Marko Jankovic (38' 1T). Finalmente, Alejandro Garnacho puso el 2-2 definitivo en el minuto 7' del segundo tiempo, a través de una jugada.

Una gran jugada de los Blues, a los 15 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Estêvão Willian. Con un centro de Andrey Santos, el volante conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

El delantero Camilo Durán de Qarabag tuvo la chance de empatar el partido, pero el palo se lo negó en el minuto 28 del primer tiempo.

Chelsea tuvo un perfecto dominio de la pelota (60% en promedio), pero no tuvo contundencia en la portería para deshacer el empate ante Qarabag.

Alejandro Garnacho se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Chelsea mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 11 pases correctos.

Leandro Andrade fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Qarabag marcó 1 gol y dio 12 pases correctos.

El técnico de Qarabag, Gurban Gurbanov, propuso una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski en el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en la línea defensiva; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Kady, Leandro Andrade y Abdellah Zoubir en el medio; y Camilo Durán en el ataque.

Por su parte, el equipo de Enzo Maresca salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Robert Sánchez bajo los tres palos; Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato y Marc Cucurella en defensa; Roméo Lavia, Andrey Santos, Estêvão Willian, João Pedro y Jamie Bynoe-Gittens en la mitad de cancha; y Tyrique George en la delantera.

El árbitro Sebastian Gishamer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Azersun Arena.

En la siguiente fecha Qarabag se enfrentará de visitante ante Napoli, mientras que los Blues jugarán de local frente a Barcelona.

