Falla en cajas de control dejó sin luz al centro de Santa Cruz, se realizó la reparación

Vecinos de diferentes zonas del centro de la ciudad denunciaron la falta de iluminación en varias calles, entre ellas Ñuflo de Chávez, Velasco, el primer anillo y la avenida Irala, que permanecieron completamente oscuras, generando preocupación por la seguridad ciudadana.

Ante las quejas vecinales, la Unidad Operativa de Alumbrado Público explicó que la interrupción del servicio se debió a un fallo en las cajas de control que regulan las luminarias del centro urbano.

“La falla se debió a un problema en una de nuestras cajas de control de luminarias, que regula toda la iluminación del centro de la ciudad. Hemos detectado la falla: el inconveniente se presentó en uno de los equipos principales encargados de la transmisión de datos para la configuración de las luminarias. Una vez identificado el problema, realizamos el reemplazo correspondiente y actualmente se está realizando la nueva configuración del sistema”, manifestó Manuel Menacho, vocero de la Unidad Operativa de Alumbrado Público.

Las cuadrillas técnicas fueron desplazadas para realizar la reparación correspondiente y, según señaló Menacho, la iluminación ya fue restablecida.

Sin embargo, indicó que muchos de los problemas registrados se deben al robo de conductores de electricidad y cables, lo que ha generado este tipo de inconvenientes.

