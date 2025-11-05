Santa Cruz: Empresa de buses deja varados a pasajeros por falta de combustible

Cerca de una veintena de pasajeros denunciaron que, a pesar de haber comprado sus pasajes con destino a Sucre, el servicio no se realizó debido a que la flota de la empresa no llegó a la terminal bimodal de Santa Cruz.

“Me vendieron el pasaje y me dijeron que hoy salía el bus y hasta aurita nada”, reclamó una ciudadana afectada por la situación. Otra persona, señaló que adquirió su boleto por QR a 150 bolivianos, mientras que en la misma jornada los pasajes se vendían a 70 bolivianos. “Les pedí que nos devuelvan el dinero y por nada del mundo quisieron”, agregó.

Según información de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la demora se debió a que el bus no pudo llegar porque no tenía combustible.

Los pasajeros esperaban que el bus llegara a las 19:00; sin embargo, “los de la empresa desaparecieron”, aseguró otra ciudadana.

Los pasajeros exigen que se les devuelva el dinero de los pasajes o que se cumpla con el viaje que estaba programado para las 16:00 horas. Por el momento, la situación continúa generando incomodidad y protestas entre los afectados.

Mira la programación en Red Uno Play