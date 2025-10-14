TEMAS DE HOY:
Motocicleta abandonada Pasajero asaltado robo en ferretería

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Sin salidas! Terminal de Buses de Cochabamba suspende viajes al oriente, occidente y sur del país

En las últimas horas se confirmó que tampoco hay salidas al sur, oriente y occidente, por lo que todas las rutas interdepartamentales se encuentran cerradas.

Ligia Portillo

14/10/2025 8:26

¡Sin salidas! Terminal de Buses de Cochabamba suspende viajes a oriente, occidente y sur del país. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Terminal de Buses de Cochabamba informó la suspensión total de salidas hacia el oriente, occidente y sur del país debido a los bloqueos instalados en diferentes carreteras nacionales.

Inicialmente, la Jefatura de Tránsito de la Terminal había comunicado la paralización de los viajes hacia el oriente —por los bloqueos a la altura de Colomi— y al occidente —por los cortes de ruta en Parotani y otros puntos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que tampoco hay salidas hacia el sur, por lo que todas las rutas interdepartamentales se encuentran cerradas.

“Ya nos informaron a través de Radio Tránsito que se suspenden las salidas al occidente, oriente y sur. Todas las carreteras están bloqueadas”, indicó personal de la Terminal de Buses a medios de comunicación.

El panorama en la terminal es de incertidumbre y molestia. Decenas de pasajeros permanecen varados sin poder retornar a sus departamentos ni concretar los viajes que tenían programados.

Además, se anunciaron marchas y bloqueos adicionales en la zona norte y sur de la ciudad, lo que agrava la situación del transporte y la circulación vehicular.

Desde la Dirección de Tránsito y las organizaciones de transporte federado y libre se prevé emitir nuevos reportes durante la jornada para informar sobre la evolución de los conflictos y posibles vías alternativas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD