¡Sin salidas! Terminal de Buses de Cochabamba suspende viajes al oriente, occidente y sur del país

La Terminal de Buses de Cochabamba informó la suspensión total de salidas hacia el oriente, occidente y sur del país debido a los bloqueos instalados en diferentes carreteras nacionales.

Inicialmente, la Jefatura de Tránsito de la Terminal había comunicado la paralización de los viajes hacia el oriente —por los bloqueos a la altura de Colomi— y al occidente —por los cortes de ruta en Parotani y otros puntos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que tampoco hay salidas hacia el sur, por lo que todas las rutas interdepartamentales se encuentran cerradas.

“Ya nos informaron a través de Radio Tránsito que se suspenden las salidas al occidente, oriente y sur. Todas las carreteras están bloqueadas”, indicó personal de la Terminal de Buses a medios de comunicación.

El panorama en la terminal es de incertidumbre y molestia. Decenas de pasajeros permanecen varados sin poder retornar a sus departamentos ni concretar los viajes que tenían programados.

Además, se anunciaron marchas y bloqueos adicionales en la zona norte y sur de la ciudad, lo que agrava la situación del transporte y la circulación vehicular.

Desde la Dirección de Tránsito y las organizaciones de transporte federado y libre se prevé emitir nuevos reportes durante la jornada para informar sobre la evolución de los conflictos y posibles vías alternativas.

Mira la programación en Red Uno Play