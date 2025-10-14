TEMAS DE HOY:
Policial

“Estaba armado y agresivo”: aprehenden a joven ebrio en la entrada folklórica de Villa Adela, El Alto

Un joven de 22 años fue sorprendido con un revólver calibre 22 mientras agredía a asistentes en la entrada folklórica de Villa Adela. Fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales.

Red Uno de Bolivia

13/10/2025 20:42

Foto: Red Uno
El Alto

El comandante departamental de la Policía en La Paz, general Gunther Agudo, informó este lunes sobre la aprehensión de un joven de 22 años que, en estado de ebriedad, portaba un arma de fuego durante la entrada folklórica de la zona Villa Adela, en El Alto.

“En base a la versión de los vecinos, esta persona se encontraba realizando agresiones al público que estaba asistiendo a la entrada. De manera inmediata, la Policía Boliviana intervino y procedió con la aprehensión”, explicó Agudo.

Según testigos, el sujeto, en aparente estado de ebriedad, buscaba generar conflictos con varias personas del público. Fue aprehendido cuando se encontraba en la zona patronal, luego de que los vecinos alertaran a la Policía sobre su comportamiento agresivo.

“El mismo se encontraba en portación de un arma de fuego, un revólver calibre 22. Esta persona presentaba halitosis alcohólica. Llama la atención que estuviera portando esta arma y agrediendo o molestando al resto de la ciudadanía”, añadió el jefe policial.

El caso fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar la procedencia del arma incautada.

 

