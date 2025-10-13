El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este lunes a Red Uno sobre el caso en el que un joven trabajador de 24 años de edad murió tras ser triturado por una máquina.

“El joven trabajador habría caído accidentalmente en la máquina procesadora de ulexita (mineral), que es una máquina que tritura roca y piedra, por lo que quedó totalmente desmembrado”, manifestó Morales.

La policía, junto al Ministerio Público, procedieron a realizar el levantamiento legal del cadáver y se abrió la investigación por el delito de homicidio culposo en contra del propietario de la fábrica y el administrador.

“Es una planta donde trabaja aproximadamente una veintena de trabajadores. El joven habría caído accidentalmente en esta máquina. No existe consumo previo de bebidas alcohólicas; fue un resbalón con tan mala suerte que cayó al interior de la máquina. Sus compañeros lo auxiliaron de inmediato, sin embargo, al ser una máquina que tritura roca, el cuerpo fue desmembrado”, agregó el fiscal.

El trabajador deja a un menor de edad en orfandad, siendo él el único sustento del hogar. Se verificará si la empresa le proporcionaba el seguro correspondiente.

Asimismo, Morales destacó las medidas de seguridad que deben cumplirse para proteger a los trabajadores durante el desempeño de sus funciones.

