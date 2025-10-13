El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó a Red Uno que un joven trabajador de 24 años falleció luego de caer accidentalmente en una máquina procesadora de ulexita (mineral), la cual tritura roca y piedra, quedando totalmente desmembrado.

“El joven trabajador habría caído accidentalmente en la máquina. Sus compañeros intentaron auxiliarlo de inmediato, pero al ser una trituradora de roca, el cuerpo fue desmembrado. No existía consumo previo de bebidas alcohólicas; fue un accidente trágico”, manifestó Morales.

La policía, junto al Ministerio Público, procedieron al levantamiento legal del cadáver y a la apertura de una investigación por homicidio culposo en contra del propietario y el administrador de la fábrica.

“Se investiga si la planta contaba con los medios de seguridad pertinentes y si estaba asegurada, considerando que el trabajo es sumamente peligroso. Se procederá a la inspección del sitio; de no existir medidas de seguridad, se imputará a los responsables por homicidio culposo”, agregó el fiscal.

La planta emplea aproximadamente a una veintena de trabajadores. El joven fallecido deja a un menor de edad en orfandad, siendo él el único sustento del hogar. Además, se verificará si la empresa le proporcionaba el seguro correspondiente.

Morales destacó la importancia de cumplir las medidas de seguridad laboral para prevenir accidentes en lugares donde se realizan tareas de alto riesgo, como la trituración de minerales.

Mira la programación en Red Uno Play