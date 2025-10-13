“Me dijo 'lo siento' y me atacó”: taxista apuñalado por una pasajera de 17 años

Un nuevo caso de violencia e inseguridad conmociona a Santa Cruz. Un taxista de 33 años, fue apuñalado por una pasajera que había solicitado un servicio de transporte y terminó atacándolo con un cuchillo, presuntamente por cumplir un “reto de internet”.

El hecho ocurrió el pasado viernes en inmediaciones de la avenida G-77, cuando el conductor recogió a una joven que cambió varias veces su destino, generando sospechas.

“Me cambió tres veces el lugar donde quería ir. Al final, como no tenía para pagarme, la devolví a la G-77, ahí fue donde intentó quitarme la vida”, relató aún con visibles heridas en su cuerpo.

Según su testimonio, la adolescente lo amenazó con un cuchillo, poniéndoselo en el cuello mientras le decía: “lo siento”. En ese momento, el conductor intentó defenderse.

“Le agarré la mano y el cuchillo. Cuando ella lo jaló, botó mucha sangre. Me asusté y traté de escapar, pero no podía abrir la puerta, así que salí por la ventana. Ahí me apuñaló tres veces en la espalda”, contó el conductor.

El taxista sufrió tres puñaladas en la espalda y heridas profundas en la mano, por lo que recibió baja médica de dos semanas. “No puedo caminar bien, vivo de esto, de manejar todos los días. Ahora no tengo cómo mantener a mi familia”, lamentó.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la acusada —una adolescente de 17 años— fue enviada a un centro de reclusión para menores, imputada por robo agravado y tentativa de asesinato. De acuerdo con la investigación preliminar, la menor habría actuado bajo la influencia de un reto viral del videojuego Roblox, lo que desató la indignación de la víctima.

“Ella salió solo con un objetivo: asesinar a alguien. Dijo que era parte de un reto del juego. Pido a los padres que controlen a sus hijos, que estén pendientes. Ese reto casi acaba con mi vida”, advirtió el taxista.

El conductor también pidió a las autoridades mayor seguridad y apoyo para los taxistas, recordando que su vehículo aún no fue recuperado. “Nos arriesgamos cada día para trabajar. No sabemos a quién uno sube al auto. Necesitamos más control y ayuda de la Policía”, concluyó.

