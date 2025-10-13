Triple colisión en la avenida Busch deja un vehículo volcado en Santa Cruz

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida Busch, esquina calle 21 de Mayo, en la ciudad de Santa Cruz. Según testigos, dos vehículos y un micro protagonizaron la colisión, que terminó con uno de los motorizados volcado sobre la vía.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho habría ocurrido por exceso de velocidad y una maniobra imprudente. Vecinos y transeúntes que presenciaron el siniestro acudieron de inmediato para auxiliar a los conductores y ayudar a levantar el vehículo volcado. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar para controlar la situación y realizar las investigaciones correspondientes.

“Sí, fue esta camioneta grande con un autito. Vino un micro y la camioneta estaba al lado del micro. Parece que el otro conductor no la vio, adelantó la camioneta y ahí fue el choque. Este vehículo quedó de lado, volcado. Con la ayuda de los vecinos salimos y lo devolvimos”, relató Augusto Dorado, uno de los testigos.

El testigo añadió que, afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron de consideración. “Fue fuerte, se escuchó fuerte. Tal vez hubo imprudencia, no de la señora, porque se ve en la cámara que venía rápido. También el micro tuvo algo que ver, porque no le dio espacio al otro auto”, comentó.

Dorado aprovechó para hacer un llamado a los conductores que circulan por la zona: “Hay que tener más precaución, sobre todo en esta avenida, donde siempre hay accidentes. Hay que estar atentos al volante”.

La Policía de Tránsito continúa con las investigaciones para establecer las causas exactas del hecho y determinar responsabilidades.

