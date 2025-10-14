¡Adiós colas! Así puede tramitar su carnet en tres minutos y sin esperar más

En plena cuenta regresiva para el balotaje, se multiplican las filas en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip). Cientos de ciudadanos madrugan para renovar o reponer su carnet de identidad, el único documento válido para emitir el voto el próximo 19 de octubre.

Sin embargo, existe una opción rápida, moderna y sin filas: las máquinas EDA (Emisión Documental Automatizada), una alternativa disponible las 24 horas del día para quienes no tienen tiempo que perder.

En Santa Cruz de la Sierra, este sistema está ubicado en el Segundo Anillo, esquina avenida San Aurelio, dentro de las instalaciones de Diprevcon, según información oficial del Segip. También funciona en La Paz, Cochabamba y Tarija.

¿Qué son y cómo funcionan?

Las EDA son cabinas automatizadas, similares a un cajero automático, que permiten reponer el carnet de identidad o duplicar la licencia de conducir en sólo tres minutos, sin necesidad de acudir a ventanillas ni hacer filas.

El proceso incluye:

Verificación biométrica con huella digital y reconocimiento facial.

con huella digital y reconocimiento facial. Confirmación de datos y fotografía registrada en el sistema.

y fotografía registrada en el sistema. Pago de 50 bolivianos , directamente en la máquina mediante QR o tarjeta .

, directamente en la máquina mediante . Impresión inmediata del nuevo carnet con los mismos datos y foto del último trámite presencial.

Requisitos indispensables:

Ser mayor de 18 años .

. Estar registrado en el sistema biométrico del SEGIP (huella y firma digitalizada).

(huella y firma digitalizada). Haber tramitado previamente el carnet de forma presencial.

Sin cumplir estos requisitos, el sistema no podrá emitir el documento.

Alta demanda y filas en oficinas

Mientras tanto, las oficinas del SEGIP en Santa Cruz registran largas filas desde las 6:30 de la mañana. El director departamental informó que se entregan 1.500 cédulas de identidad al día debido al incremento de la demanda.

“Es muy importante actualizar el carnet para poder votar el domingo”, expresó una ciudadana que llegó desde Cotoca. Otros vecinos, provenientes de zonas como Alto San Pedro y La Guajira, también se dieron cita desde temprano para garantizar su derecho al sufragio.

El Tribunal Supremo Electoral reiteró que solo se aceptará el carnet físico para votar el 19 de octubre. No se permitirá el uso de la cédula digital, fotocopias, libretas de servicio militar ni otros documentos.

Por ello, el servicio EDA se convierte en una herramienta clave para quienes necesitan su carnet de inmediato y sin esperas.

Mira la programación en Red Uno Play